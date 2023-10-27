حملة مواطن تطالب 'النواب' بإعداد تشريع قانوني بشأن الانتخابات الرئاسية

كتب- - نشأت علي: طالبت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب بضرورة إعداد تعديل تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية يتيح التزكية للرئيس الحالي في حالة وجود طوارئ أو مخاطر تؤدي إلى حرب، وذلك للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي للدولة، وذلك لعدم تعرضها لأي هزة قد تؤثر على أمنها وحماية حدودها.

وأوضحت الحملة، أن التقدم التكنولوجي الذي نراه كل لحظة علينا الاستفادة منه وأن يكون مثل الدول المتقدمة التي تتيح التصويت الإلكتروني في الانتخابات، لذا نرجو أن يكون الانتخابات الرئاسية المقبلة، بها تصويت إلكتروني للتخفيف عن الشعب في الانتقال إلى اللجان وكذلك تخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية التكلفة بتأمين العملية الانتخابية، في التوقيت الصعب التي يشهده الجميع.

حملة مواطن تطالب مجلس النواب بإعداد تشريع قانوني بشأن الانتخابات الرئاسيةطالبت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب بضرورة إعداد تعديل تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية يتيح التزكية للرئيس الحالي في حالة وجود طوارئ أو مخاطر تؤدي إلى حرب، وذلك للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي للدولة، وذلك لعدم تعرضها لأي هزة قد تؤثر على أمنها وحماية حدودها. اقرأ أكثر ⮕

حملة مواطن تطالب مجلس النواب بإعداد تشريع قانونى بشأن الانتخابات الرئاسية.. وتدعو الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسيةدعت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب، باتخاذ قرار تاريخي، وذلك من خلال إصدار تعديل تشريعي سريع يتيح تزكية الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، وذلك لوجود وضع استثنائي يفرض علينا حالة طوارئ غير مسبوقة وذلك من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها القومى في ظل تصاعد الوضع الراهن. اقرأ أكثر ⮕

الهجرة تطلق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسيةالهجرة تطلق حملة &171;شارك بصوتك&187; لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية اقرأ أكثر ⮕

'الهجرة' تطلق حملة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسيةالهجرة تطلق حملة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أسوشيتدبرس: رئيس النواب الأمريكى الجديد رفض الاعتراف بفوز بايدن فى 2020قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رئيس مجلس النواب الجديد الذى سيصدق على الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، كان قد ساعد على القيام بمحاولة لقلب نتائج الانتخابات الأخيرة فى 2020 اقرأ أكثر ⮕

إطلاق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الرئاسةشارك بصوتك حملة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لحث الجاليات المصرية حول العالم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. اقرأ أكثر ⮕