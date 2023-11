حمزة نمرة يدعم فلسطين بأغنية «حكاية طفل» (فيديو)

في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ الجنة طبعاً ليكم أمال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن أنتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي.. ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يا رحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر..‏آمنت يارب بك وباليوم الآخر.. إنا لله وإنا إليه راجعون يقينا».حمزة نمرة يشكر جمهوره بعد نجاح ألبوم رايق: «كان تحدي كبير»خبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم»..

AKHBARELYOM: حمزة نمرة يدعم فلسطين بأغنية حكاية طفلدعم الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام» أطفال فلسطين بنشر أغنيته الشهيرة «حكاية طفل».

جريدة الفجر: بـ 'حكاية طفل' حمزة نمرة يدعم أطفال فلسطينيواصل نجوم الوطن العربي في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة والتي أدى لاستشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، وآخرها مجزرة مخيم جباليا والذي تعرض لقصف جوي بـ 6...

MASRAWY: 'لست نادما'.. أنور الغازي يدعم فلسطين مرة أخرى بعد عودته للتدريباتلست نادما أنور الغازي يدعم فلسطين مرة أخرى بعد عودته للتدريبات | مصراوى

YOUM7: عرض فيلم 'حكاية الجواهر الثلاث' ضمن أيام فلسطين السينمائية فى بيروت اليوميعرض غدا الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث ضمن أيام فلسطين السينمائية في بيروت على مسرح مترو المدينة.

