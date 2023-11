حمدي بخيت: إسرائيل لن تستمر في حربها

واسترسل: الاحتلال أكد في تصريحات له أنهم يحاربون أشباح محصنة تحت الأرض، وذلك دليل على عدم قدرتهم في التعامل مع المقاومة.

خبير استراتيجي: إسرائيل في حالة سيئة جدا بعد الحرب على غزة وتواجه خسائر كبيرةقال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل في حالة حرب جدية من يوم 7 أكتوبر الماضي، لأنها أدخلت نفسها في أزمة سريعة التطور ومتعددة الأبعاد والمستويات داخليا وإقليميا ودوليا.

كولومبيا تستدعى سفيرها لدى إسرائيل بسبب حربها فى غزةأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

بعد تشيلي.. كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزةأعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع "إكس" يوم أمس الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

مسؤول أممي: لن نقبل ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزةقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، إننا لن نقبل ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة، وليس لديها الحق في شن حرب على القطاع

المقررة الأممية لحقوق الإنسان: لن نقبل ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزةقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان، إننا 'لن نقبل ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة وليس لديها الحق في شن حرب على القطاع'.

مندوب روسيا في مجلس الأمن: عملية إسرائيل البرية في غزة قد تشعل حريقًا إقليميًاقال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا ، مساء أمس الأربعاء ، أن عملية إسرائيل البرية لن تكون فقط مأساة لمليونين من سكان غزة ، بل قد تؤدي لحريقًا إقليميًا .

