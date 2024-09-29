حمدى فتحى يحيي عيد ميلاده الـ30

ومنتخب مصر اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 29 سبتمبر 1994، ويعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفراعنة بالسنوات الأخيرة.بكل البطولات، بإجمالى 10953 دقيقة، وسجل 14 هدف وصنع تسعة أخرى وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاثة مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.

بدأ حمدى فتحى مسيرته مع الساحرة المستديرة بقميص فريق ألعاب دمنهور فى موسم 2014 / 2015 عندما كان الفريق يلعب فى الدورى الممتاز ثم انتقل لصفوف نادى إنبى ثم انضم لصفوف بتروجيت ليقدم موسم أكثر من رائع، حيث إنه شارك فى 29 مباراة بواقع 27 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر وسجل خلالهى هدفين ليعود بعد نهاية الموسم لصفوف إنبى مرة أخرى.

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