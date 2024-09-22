حماية الأطفال من التحرش: دور الأمهات في الوقاية

من قبل الآخرين سواء في الحضانة أو المدارس، أو حتى النوادى الرياضية دون أن يدرك ما يفعل به لصغر سنه ولكن ما يدركه بالفطرة أن ما يحدث معه شيء مكروه ويدعو للاشمئنزاز ويرفض ما يفعل به ليقابل بالتهديد والوعيد من قبل المعتدى ما يتسبب في ندوب داخل الطفل لا تنتهى مهما مر عليها الزمن.

وتابعت ويجب على الأم أثناء التحدث مع أطفالها عن هذا الأمر أن تستخدم وسيلة إيضاح أو يد بلاستيكية وليست يدها وتوصيهم بأن عند لمسها من قبل الآخرين يجب عليهموالاستغاثة ويتحدث مع أحد من الكبار سواء الوالدين أو الجد أو الجدة في حالة عدم وجود الوالدين عن هذا الأمر بالتفصيل ويجب على أولياء الأمور عدم إلقاء اللوم عليهم مع أخذ حق الطفل بمعاقبة من فعل ذلك.

أطفال تحرش أمان حماية أمهات

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