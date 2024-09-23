تلوث الهواء و الأطفال.. يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى تدمير صحة الجهاز التنفسي للأطفال، ووفقًا للنسخة الخامسة من تقرير حالة الهواء العالمي ، أصبح تلوث الهواء ثاني أكبر عامل خطر عالمي للوفاة.

ووفق لموقع"healthshots"، أصبح تلوث الهواء سببًا لوفاة 8.1 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2021، بحسب التقرير الصادر عن معهد التأثيرات الصحية بالشراكة مع اليونيسف، ويؤثر التلوث على الجميع، إلا أن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة لآثاره الجانبية، بما في ذلك الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وأمراض الرئة والربو، وللتخفيف من هذه المخاطر، يجب أن تعرف كيفية حماية الأطفال من تلوث الهواء.

كما أن الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الرئة. لذا، اصطحبهم إلى الحدائق المليئة بالنباتات والأشجار حيث يوجد عدد أقل من الملوثات، ومكن أن يساعد التواجد في الطبيعة النقية في شفاء الجهاز التنفسي التالف بالأكسجين النقي، كما يفضل زراعة الأشجار والنباتات بمحيط منزلك ووجود النباتات بشرفة المنزل.علّم أطفالك النظافة التنفسية الجيدة وتمارين التنفس لتحسين مرونة الرئة. تساعد تمارين التنفس على إزالة السموم من رئتيك والحفاظ على صحتهما.

ويمتص جهاز تنقية الهواء،"الهواء الداخلي" ويجعله يمر عبر مرشح، ويمتص المرشح الملوثات ويدفع الهواء النظيف مرة أخرى إلى الغرفة.

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