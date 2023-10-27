حماس: المقاومون يتصدون للتوغل الإسرائيلي.. والعالم سيكتشف آثار الملحمة فجرا

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدمنظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنتنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:59 م

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يروج أن العملية التي يشنها حاليا في قطاع غزة (والتي تتضمن قصفا غير مسبوق) ليست العملية البرية المخطط لها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، أن الاحتلال يحاول حماية نفسه من الفشل المتوقع على الأرض.

وتابع: «كما وصلنا من المقاومة في الداخل، فإن العملية تُجرى من ناحيتين، في شمال قطاع غزة وتحديدا في بيت حانون، وفي المنطقة الوسطى». وأشار إلى أن المقاومين يتصدون لهذا التقدم من قِبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، موضحا أن القصف المتواصل يهدف إلى الضغط على الحاضنة الشعبية. headtopics.com

ولفت إلى أن هذه الساعات قاسية على قطاع غزة، لكنه تابع: «مع بدء خيوط الفجر في التشكُّل وبزوغ الشمس سيكتشف العالم أي ملحمة وأي بطولة سطّرها الشعب الفلسطيني». ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحماس في هجوم بري ليلي ثان في قطاع غزةقوات المشاة والهندسة والمدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي دخلت وسط قطاع غزة وقصفت العشرات من أهداف حماس. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: حماس تحتجز 229 رهينة على الأقل في غزةأعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من الأشخاص الإضافيين يعتقد أن حماس تحتجزهم كرهائن في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

حماس تنفي ادعاءات إسرائيل باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكريةحماس تدعو الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف جنون القصف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم مركز التحكم الذي تخفيه تحت مستشفى غزةمتحدث الجيش الإسرائيلي: حماس أساءت استخدام مستشفيات أخرى لأغراض عسكرية. اقرأ أكثر ⮕

عمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة سيكون له آثار خطيرة جدًاعمرو موسى التصعيد الإسرائيلي على غزة سيكون له آثار خطيرة جد ا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجدول الزمني لتاريخ إسرائيل الأستعماري في فلسطينالعنف الإسرائيلي، حماس، حركة حماس، طوفان الأقصي، 7 أكتوبر، إسرائيل، فلسطين، فلسطين تحت القصف، الحرب علي فلسطين، الحرب علي إسرائيل، اقرأ أكثر ⮕