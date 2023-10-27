حماس: قطع الاتصالات ينذر بنية الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة بعيدا عن أعين العالم

، وتصعيد القصف، براً وبحراً وجواً، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالموطالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان: ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين". وأضافت: "نؤكّد أن شعبنا الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

حماس تعليقا على قطع الاتصالات: الاحتلال يحاول ارتكاب جرائم في غزة بعيدًا عن أعين الصحافةحماس تعليقا على قطع الاتصالات الاحتلال يحاول ارتكاب جرائم في غزة بعيد ا عن أعين الصحافة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تركيا: قطع الاتصالات عن غزة يشير لوجود نية لارتكاب جرائم حربتركيا قطع الاتصالات عن غزة يشير لوجود نية لارتكاب جرائم حرب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حماس: قطع الاتصالات وتصعيد القصف على غزة يوضح نية الاحتلال ارتكاب مجازرقالت حركة حماس، خلال بيان لها، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، إن قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برا وبحرا وجوا، على الأحياء السكنية، ينذر بِنيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالجامعة العربية عن أحداث غزة: 2.3 مليون شخص يتم إبادتهم وسط الأمة العربيةمهند العكلوك: مجازر الاحتلال بحق الأطفال والنساء ليست دفاعا عن النفس بل إبادة جماعية. اقرأ أكثر ⮕

نصرةً لغزة.. حمـ اس تدعو إلى النفير العام وتوجه رسائل للعالمأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة وتصعيد القصف براً وبحراً وجواً على الأحياء السكنية يُنذِر بِنِيَّة اقرأ أكثر ⮕

حماس تدعو للنفير العام بعد هجوم إسرائيلي ضخم وعنيف على قطاع غزة الآنأصدرت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع. اقرأ أكثر ⮕