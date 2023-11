حماس: الغارات الإسرائيلية على مخيم اللاجئين أدت إلى مقتل أكثر من 195 شخصا

وكشفت إسرائيل إن اثنين من قادة حماس قتلا، وقالت إسرائيل إن غاراتها يومي الثلاثاء والأربعاء أسفرت عن مقتل اثنين من القادة العسكريين لحماس في جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة، وقالت إسرائيل إن الجماعة لديها مراكز قيادة و"بنية تحتية إرهابية" أخرى تحت الأرض.وقال المكتب الإعلامي الذي تديره حركة حماس في غزة يوم الخميس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجومين الإسرائيليين على جباليا، فيما اعتبر 120 في عداد المفقودين، وأضافت في بيان أن 777 شخصا على الأقل أصيبوا.

