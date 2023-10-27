حماس: انسحاب جيش الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة إثر محاولته دخول غزة من البحر

كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل اللحظات الحالية في قطاع غزة، قائلا: “حسب ما وصلنا، هناك تقدم بري، وليس على المستوى الواسع”.

وأضاف حسام بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية" والمذاع عبر قناة"إم بي سي مصر"،: “نحن أصحاب الأرض، وما يفعله الصهاينة هو محاولة هز نفوس المقاومة، وفي حالة دخولهم للميدان؛ سنكون في انتظارهم”. وأوضح:"منذ ساعات، كانت هناك محاولات لدخول غزة عن طريق البحر، وجرت اشتباكات كبيرة بين أبطال المقاومة والمحتل، ولكنهم انسحبوا تحت غطاء جوي".

وأكمل،:"هناك حديث عن هجوم بري في الشرق والشمال، ولكن كتائب القسام أعلنت عن وجود مواجهات عنيفة في الميدان لمواجهة الهجوم البري".

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