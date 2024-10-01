حماس تبارك القصف الإيراني على إسرائيل رداً على العدوان الصهيوني

بارك المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، الردّ ال إيران ي الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربةً قويةً للاحتلال الاسرائيلي الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب، بحسب ما نشرته حماس عبر منصاتها الإعلامية الرسمية.

وقالت الحركة في بيان الثلاثاء: "عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفّذها حرس الثورة الإسلامية في إيران، على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة، وانتقاماً لدماء شهداء أمتنا الأبطال؛ الشهيد إسماعيل هنية، والشهيد حسن نصر الله، والشهيد اللواء عبَّاس نيلفوروشان".

وأكدت أن "هذا الرَّد الإيراني المشرّف هو رسالة قويّة للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية، على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم، فقد تجاوزت جرائمهم وغطرستهم وانتهاكاتهم للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية كلّ الحدود".

حماس إسرائيل فلسطين إيران صواريخ

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

حركة حماس: الرد الإيراني انتقام لدماء الشهداء ورسالة قوية للصهاينةعلقت حركة حماس، على القصف الإيراني الذى استهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة والأهداف الإسرائيلية في تل أبيب قائلة: 'نبارك عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والتي جاءت رداً على العدوان الصهيوني

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

حماس عن هجوم إيران على إسرائيل: رسالة قويّة للعدو وحكومته الفاشيةباركت حركة حماس، عملية إطلاق الصواريخ التي ينفّذها الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة،

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

حماس: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزةأشادت حركة حماس بالضربة الصاروخية التي نفّذها الحوثيون في عمق إسرائيل، معتبرة أنه رد طبيعي على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة،

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

قائد عسكري إسرائيلي سابق: تل أبيب عالقة في غزة وتنزفخسائر إسرائيل جراء العدوان على غزة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

حماس تهلل هجمات حزب الله على مواقع إسرائيليّة رداً على جرائم الاحتلالأشادت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بالعمليات الواسعة التي شنها حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، على مواقع عسكرية وإستراتيجية إسرائيلية، ردًا على جرائم الاحتلال في فلسطين ولبنان.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

حركة المجاهدين الفلسطينية تدين الصمت الدولي على جرائم الاحتلالأدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب في الجنوب اللبناني، والصمت الدولي على جرائم الاحتلال الغاشم وجرائمه بحق المدنيين.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »