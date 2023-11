حماس تعلن استهداف دبابة وجنود إسرائيليين بقذائف في غزة

حدث ليلا| معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. وطرد عارضة أزياء بسبب فلسطين مساعدات كورية شمالية لـ حماسقالت مخابرات كوريا الجنوبية، إن كيم جونج أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: كتائب القسام تعلن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتيناستهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105"

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: المقاومة تدمر 4 آليات إسرائيلية وتُجهِز على قوة راجلة في بيت حانونأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: 'كتائب القسام' تستهدف دبابة وجرافة للجيش الإسرائيلي بقذيفتي 'الياسين 105'استهدفت 'كتائب القسام' دبابة وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي 'الياسين 105'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مقتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزةمقتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مقتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزةمقتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: انفجارات في شمال غزة واعلان إسرائيل عن ضربها 300 هدف لحماسغزة، شمال غزة، إسرائيل، حماس، ضرب حماس، غزة وإسرائيل، جيش الأحتلال، جيش الأحتلال الإسرائيلي، الحرب علي غزة، غزة تحت القصف،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕