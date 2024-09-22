حماس تهلل هجمات حزب الله على مواقع إسرائيليّة رداً على جرائم الاحتلال

ما أبرز محطات أسبوع التصعيد بين إسرائيل و حزب الله ؟متحور كورونا الجديد إكس إي سي.. ماذا تفعل إذا أصبت بالفيروس بعد وصوله لـ27 دولة؟‬ما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 4:24 م

وأعربت حماس، في بيان صحفي، عن تقديرها لـ"صمود وشجاعة المقاومة اللبنانية"، مؤكدة أن"دعمهم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية يعزز التلاحم في مواجهة الاحتلال". وأكدت أن الهجمات"تساهم في زيادة الهروب الجماعي للإسرائيليين من مناطق الجليل، بدلاً من إعادتهم"، كما زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

حزب الله إسرائيلي حماس فلسطين لبنان مواجهة جرائم الاحتلال هجمات

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