حماس تعلن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة

وقالت القسام في بلاغ عسكري تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، إنها"تتصدى لتوغل بري (للجيش الإسرائيلي) في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وتحدثت مصادر فلسطينية عن دوي انفجارات ضخمة جراء هجمات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة لاسيما على الأطراف الحدودية. فيما تحدثت وسائل إعلام مقربة من حماس عن اشتباكات عنيفة على أطراف شرق مخيم البريج وسط قصف مدفعي كثيف من الجيش الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات بعد انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ 21 يوما. وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية"جوال" في بيان وزع على الصحفيين"نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل". headtopics.com

وأوضحت الشركة أن"القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

فيما حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من عدم تمكن طواقمها وسيارات الإسعاف من متابعة مهامها في نقل الجرحى جراء انقطاع الاتصالات في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وإنترنت. headtopics.com

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