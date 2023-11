حماس تعلن عدد قتلى مخيم جباليا.. والأمم المتحدة: 'قد يرقى إلى جرائم حرب'

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام عن “مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية”.استهدف قصف إسرائيلي مخيم جباليا مرّتين خلال اليومين الأخيرين ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب”.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة ردا على الهجوم عن مقتل 8796 شخصا، معظمهم مدنيون أيضا وبينهم العديد من الأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.توعدت إسرائيل بملاحقته.. من هو يحيى السنوار؟

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا يرقى لجريمة حربقالت الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الأمم المتحدة: قصف مخيم 'جباليا' يرقى إلى جرائم حرباعتبرت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم 'جباليا' للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 'قد يرقى إلى جرائم حرب'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: هجمات الاحتلال على مخيم جباليا قد ترقى إلى «جرائم حرب»بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: المفتي يدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الوحشية على مخيم جباليا: جرائم حرب مكتملة الأركانالمفتي يدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الوحشية على مخيم جباليا: جرائم حرب مكتملة الأركان

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: حماس: مجزرة مخيم جباليا يتحمل مسؤوليتها كل الدول والحكومات والمنظمات الداعمة للاحتلالأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، القصف الدموي على مخيم جباليا للاجئين، الذي أسفر عن

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕