حماس: وفاة أكثر من 50 شخصا من الأسرى لدى الحركة بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي

وأشار بدران، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إمكانيات المقاومة الفلسطينية لا توازي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم أصحاب الأرض، وجاهزون لمواجهتهم، ويوجد مواجهات عنيفة في الميدان وتصدي لهذا الدخول البري.

وكشف أنه قد توفى أكثر من 50 من الأسرى والمحتجزين لدى حماس بسبب القصف العشوائي والعنيف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي. مشاهد لآثار إصابة مبنى في عسقلان بـ صواريخ غزة (فيديو)كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..

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