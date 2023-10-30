حماس تنفي توغل قوات الاحتلال في الأحياء السكنية بغزة

(وكالات) نفى المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، اليوم الاثنين، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء السكنية في غزة. وفي بيان صحفي، أفاد المكتب أن الأنباء التي يتداولها الاحتلال الإسرائيلي عارية من الصحة، قائلًا "لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع". وأوضح البيان أن ما جرى في شارع صلاح الدين هو توغل لبضع دبابات جيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وأكد البيان أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي من آليات جيش الاحتلال داخل شارع صلاح الدين، مشيرًا لعودة حركة المواطنين إلى طبيعتها. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن توسع عملياته البرية في قطاع غزة، وأنه استهدف عشرات من رجال المقاومة الفلسطينية داخل المباني والأنفاق. وزعم الجيش أنه شن خلال آخر 24 ساعة هجمات ضد حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمعات تابعة لعناصر حماس ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

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