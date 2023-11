حماس: استشهاد 195 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام عن"مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: حماس تعلن استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جبالياأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، والتابع لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع تجاوز الألف ما بين شهيد وجريح، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء بلغ 195 شهيد.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: حماس: مجزرة مخيم جباليا يتحمل مسؤوليتها كل الدول والحكومات والمنظمات الداعمة للاحتلالأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، القصف الدموي على مخيم جباليا للاجئين، الذي أسفر عن

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 400 شهيد وجريح.. بيان عاجل من حماس عن م.جزرة مخيم جبالياأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، استشهاد وإصابة نحو 400 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: استشهاد 195 فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على مخيم جبالياقال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في القصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء. وذكر المكتب في بيان أن نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أكثر من 100 شهيد.. القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة يتسبب في سقوط العديد من الشهداءأسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا والذي يقع على بعد 3 كيلومترات شمالي جباليا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مواطن فلسطيني.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الأرجنتين تدين مجز.رة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جبالياأدانت وزارة الخارجية الأرجنتينية ، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕