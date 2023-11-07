حماس تحذر من شح المياه في قطاع غزة وتدين سياسة العقاب الجماعي

حذرت حركة حماس من شح المياه في قطاع غزة ومن سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المدنيين من منازلهم. ودعت حماس الأمم المتحدة والأطراف الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية والعمل على إعادة إمدادات المياه وتقديم الدعم لشعبنا بالقطاع، موضحة أن الاحتلال يمارس العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على سكان القطاع وتهجيرهم.

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MASRAWY: حماس تحذر من شح المياه في قطاع غزة وتدين سياسة العقاب الجماعيحذرت حركة حماس من شح المياه في قطاع غزة ومن سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المدنيين من منازلهم. ودعت حماس الأمم المتحدة والأطراف الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية والعمل على إعادة إمدادات المياه وتقديم الدعم لشعبنا بالقطاع، موضحة أن الاحتلال يمارس العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على سكان القطاع وتهجيرهم.

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »

YOUM7: 'العقاب جماعي' سياسة إسرائيلية خبيثة لتهجير الفلسطينيين.. دعوات متطرفة لاستخدام النووي.. الاحتلال يستهدف المستشفيات وكل مقومات الحياة لإجبار سكان غزة على النزوح.. وأمريكا وأوروبا ملزمون باستقبال آلاف المهاجرينيمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة من خلال استهداف كافة مقومات الحياة من شبكات المياه وفرض سياسة التجويع، بالإضافة لقصف المستشفيات..

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SHOROUK_NEWS: الأردن: تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمررفض الأردن ومصر قبول اللاجئين من قطاع غزة، خوفا من النزوح الجماعي

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جريدة الفجر: بدء استقبال أطفال مرضى السرطان من قطاع غزة بمعبر رفحبدء استقبال أطفال مرضى السرطان من قطاع غزة بمعبر رفحبدء استقبال أطفال مرضى السرطان من قطاع غزة بمعبر رفحبدء استقبال أطفال مرضى السرطان من قطاع غزة بمعبر رفح

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

ALBAWABANEWS: مصادر طبية: 200 شهيد من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال ساعاتأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 200 مواطن كلهم من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: 'حماس': مستعدون لاستقبال لجنة أممية للتحقق من وجود أنفاق لنا تحت مستشفيات غزةأعلنت حركة حماس ، اليوم الأحد، عن استعدادها لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات في قطاع غزة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »