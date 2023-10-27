حماس تدعو العالم إلى 'التحرك الفوري' لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “نطالب الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا”.
وأضاف أن “قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، براً وبحراً وجواً، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم”.قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها وسط تقارير عن قصف عنيف على قطاع غزة المحاصر حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف المحمول.
وقال الأميرال دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: “بالإضافة إلى الهجمات التي نفذت في الأيام القليلة الماضية، توسع القوات البرية عملياتها الليلة”. وتعرض شمال قطاع غزة مساء الجمعة لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس. headtopics.com
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه “يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة” تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.دعت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، العالم إلى"التحرك الفوري" لوقف القصف الإسرائيلي الذي اشتد مساء الجمعة على القطاع المحاصر.
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مراسلة القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة عُرضة للخطر وسيارات الإسعاف مُستهدفةقالت منى عوكل، مراسلة فضائية 'القاهرة الإخبارية' من قطاع غزة، إن سيارات الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتةً إلى أن سيارات الإسعارف يتم استهدافها بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕