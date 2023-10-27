حماس: الاحتلال بدأ عمليته البرية في موقعين بغزة

تل أبيب - (د ب أ) قالت حركة حماس إن العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة في وقت متأخر من مساء الجمعة. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن هناك اشتباكات في مدينة بيت حانون في شمال شرق القطاع في مخيم البريج للاجئين في وسط القطاع. ويوجد الموقعان بالقرب من الحدود مع غزة.ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمتها حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.من جانبه، لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على التقرير.

وقبل ساعات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الاحتلال دانييل هاجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة "زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة.

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