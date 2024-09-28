حماس ما زالت موجودة و إسرائيل تستهدف جنوب لبنان

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن حركة حماس لا زالت موجودة، حيث إن قوتها ضعفت بسبب ال حرب مع إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى ولكن لم يتم القضاء عليها.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إخلاء جنوب لبنان من عناصر حزب الله، وبدأت باستهداف بعض عناصر باستخدام أسلحة البيجر.

حماس إسرائيل حرب لبنان حزب الله

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