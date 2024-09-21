حل مشكلة نقص 470 دواءً في السوق

كولر: الأهلي دائما المرشح الأول للتتويج بالألقاب بسبب اسمه وتاريخهزعيم الحوثيين: لدينا ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها دولنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 10:24 م

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج"مع خيري" المذاع عبر شاشة"المحور"، مساء السبت، بأن مصر تنتج محليا 91% من الأدوية المتداولة في السوق.

نقص أدوية مصر حل مشكلة أدوية متوفرة

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