حلمي زكي: أعيش لحظة رفع العلم المصري على جبل الطور كل عام

وأردف أحد أبطال حرب أكتوبر:"عدنا بعد ذلك، لكن لم يحدث اتصال بيني وبين الـ 14 ضابط وصف ضابط ومجند، كما أنني أعيش لحظة رفع العلم المصري على منطقة جبل الطور كل عام في نفس المعاد".

ELBALADOFFICIAL: العقيد حلمي زكي يروي لحظات رفع العلم المصري على جبل الطور بسيناءقال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر،في يوم 25 أبريل 1982 توجهنا إلى الطائرة لاستلام آخر قطعة أرض من سيناء وهي منطقة جبل الطور ، حيث كنا 15 ضابط وصف ضابط وجندي، بدْا من رتبة اللواء وحتى درجة الجندي، كان يوجد لواء وعميد وعقيد ومقدم والعبد لله الرائد حلمي زكي، ثم نقيب وملازم أول وملازم ومساعد حتى استكمال الـ 15.

ELWATANNEWS: العقيد حلمي زكي: لولا فكرة «غلق مواسير النابالم قبل العبور» لما نجحت الخطةالعقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- أكد انه لا يوجد رئيس دولة في العالم يمكنه اتخاذ قرار معركة «أكتوبر» في ظل الموقفين المصري والإسرائيلي

ELWATANNEWS: أحد أبطال أكتوبر: عبرنا القناة سنة 1970 لتنفيذ عملية وألحقنا خسائر بالعدوالعقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- يحكي عمله بقوات الصاعقة- وتحديدا الكتيبة 13 في منطقة بورسعيد- وكيف نفذوا عملية «محاكاة عبور» في عام 1970

MOBTADA: أحد أبطال أكتوبر لـ الشاهد: فرحت وزعلت بعد إصابتي خلال الحربأوضح العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973، ما قاله بعد إصابته القوية يوم 7 أكتوبر عام 1973 خلال ملحمة النصر.

YOUM7: حلمى زكى لإكسترا نيوز: جنود إسرائيل جبناء لم يتركوا النقطة القويةكشف العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر كيف تم إنقاذه في حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة، وقال زكي: 'العدو كان يضرب عليّ وعندما بدأت اتحرك كانوا يراقبونني'.

ELBALADOFFICIAL: حلمي زكي: شعرت إنني توفيت في حرب أكتوبر وكنت أعوم على دمائيوأضاف زكي في حوراه لبرنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز : شعرت أن شظايا دخلت في جسمي، وفي خلال ثوانِ كنت أنزف وشعرت كأنني أعوم على دم .

