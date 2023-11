حلمي زكي لـ 'الشاهد': دعوت الله أن يرسل سحابة سوداء على القمر لأتمكن من الانسحاب

وأضاف:"جنود إسرائيل جبناء محدش منهم قدر يترك النقطة القوية ويأتي للقضاء عليّ، هما أجبن من المواجهة وهذا جاء في مصلحتي لأنني قدرت اتحرك واتخذت قرارًا". وتابع:"كنت في حالة ضعف تام وأنزف فقررت البقاء في مكاني إلى أن يأتي الليل وكانت الرؤية موجودة ودعوت الله أن يرسل لي سحابة على القمر لتظلمه من أجل أن انسحب وباب السماء كان مفتوحًا وبالفعل استجمعت قوتي وتمسكت بالحياة".

يقدم"الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهلي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: حلمي زكي: دعوت الله أن يرسل سحابة سوداء على القمر لأتمكن من الانسحابوقال زكي في حوراه لبرنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز : العدو كان يضرب عليّ وعندما بدأت اتحرك كانوا يراقبونني . وأضاف: جنود إسرائيل جبناء

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: حلمي زكي: العقيد أحمد نبيه صاحب خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبرالعقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- تحدث عن تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي الخاصة بحرب أكتوبر وذكر من هو صاحب الخطة- خلال استضافته ببرنامج الشاهد.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: العقيد حلمي زكي يكشف لـ الشاهد عن تفاصيل إصابته في حرب أكتوبركشف العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973، عن تفاصيل إصابته خلال إحدى العمليات البطولية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: حلمي زكي: شعرت إنني توفيت في حرب أكتوبر وكنت أعوم على دمائيوأضاف زكي في حوراه لبرنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز : شعرت أن شظايا دخلت في جسمي، وفي خلال ثوانِ كنت أنزف وشعرت كأنني أعوم على دم .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حلمى زكى لإكسترا نيوز: جنود إسرائيل جبناء لم يتركوا النقطة القويةكشف العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر كيف تم إنقاذه في حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة، وقال زكي: 'العدو كان يضرب عليّ وعندما بدأت اتحرك كانوا يراقبونني'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حلمى وهنيدى ومنى زكى يدينون قصف مخيم جباليا: حسبنا الله ونعم الوكيلأدان عدد كبير من نجوم الفن، جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة 400 فلسطينيا.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕