حكومة نتنياهو تستبيح الإنسانية.. أحزاب: اغتيال حسن نصر الله يظهر الطغيان الأعمى لقوات الاحتلال الإسرائيلى.. وتحذر: لن تكون المحطة الأخيرة وسيمتد أثره للعالم بأكمله..وتطالب بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولىالأمين العام ل حزب الله إثر غارة صهيونية استهدفته أمس الجمعة في المقر المركزي ل حزب الله ، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، بعد تعنت الجانب الإسرائيلى وإصراره على مواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعبين ال لبنان ى والفلسطينى.

وأضاف أن إصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية فى حق الشعوب العربية، يتطلب سرعة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لعدم تأجيج الصراع ودخول المنطقة فى دوامة العنف والفوضى تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية. وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الموقف المصرى ثابت، وداعم للشعب اللبنانى والفلسطينى، وحذر من خطورة مواصلة الجرائم الإسرائيلية وتداعياتها الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكمل، إن ما تمر به منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط من إعادة ترتيب موازين القوي وطمس ملامح دول والاعتداء على أراضيها وانتهاك سيادتها يتطلب أول ما يتطلب إفاقة عربية من الغفوة التي ألمت بالأنظمة العربية وتستدعي عملاً عربياً مشتركاً ضد الإجرام الإسرائيلي بالمنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي المهدد في العديد من الدول والشعوب العربية، ذلك أن نهج الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الصهيوني في الاعتداء على الدول العربية لن يتوقف ولن ينتهي عند حد، وسوف يستمر هذا المسلسل الإجرامي، طالما وقفت الدول...

ويدين الحزب هذه الجريمة باعتبارها جريمة حرب جديدة تُستخدم فيها الأسلحة المحرمة ضد المدنيين، التي تقدمها دول وحكومات سراً وعلناً تحت عنوان دعم إسرائيل في الحفاظ على أمنها.

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