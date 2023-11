حكاية ' قابيل وهابيل' تتكرر فى دار السلام.. ينهى حياه شقيقه والسبب كارثي

قت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود أحد الأشخاص" متوفي" فى شارع بدائرة قسم شرطة دار السلام. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف، لمكان الواقعة، وعثر على شاب عمره 23 سنة متوفي وبه طعنات سكين فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وعمره 15 سنة بسبب خلافات عائلية وألقى القبض على المتهم. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتى طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة، والإنتقال للمعاينة، وسؤال الشهود.مفاجأة حول موقف استمرار موديست مع الأهليخالد جاد الله: الأهلي حظه سيء والكرة عاندته أمام صن داونز.. فيديو

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: “طعنات في القلب'.. مراهق يقتل أخيه الأكبر بطريقة بشعة فى دار السلامشهدت منطقة دار السلام بالقاهرة جريمة بشعة عندما أقدم مراهق على قتل أخيه الأكبر بطعنات سكين.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: ضبط وإحضار متهم بطعن عامل في مشاجرة بدار السلامفتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد اخر، طعنًا بالسكين في مشاجرة بينهما، بمنطقة دار السلام، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مصرف مائي يُنهي حياة طفل في سوهاجانتهت حياة طفل في بداية العقد الأول من العُمر، غرقًا بمصرف مائي، أثناء لهوه أمام منزل أسرته دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حيث انزلقت قدماه وسقط به.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: في مثل هذا اليوم عام 1869.. افتتاح دار الأوبرا الخديويةفي مثل هذا اليوم 1 نوفمبر عام 1869 افتتح الخديوي إسماعيل دار الأوبرا الخديوية أو دار الأوبرا الملكية وكانت دار الأوبرا الأصلية في العاصمة المصرية القاهرة

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات في مركز دار السلام بسوهاجقضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بدائرة مركز دار السلام، وتعود أحداث الواقعة لشهر فبراير لسنة 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم 'أ،م' تهمة إحراز مخدرات..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: عمره 205 أعوام.. بدء أعمال المرحلة الثانية لترميم مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الأعمال تشمل عزل الأسقف وترميم الواجهة بعناصرها الزخرفية.. والآثار: مبنى الأوبرا تحفة فنية تتميز بالنقوش الملكية المطلية بماء الذهبأعلنت منطقة 'آثار الإسكندرية'، البدء فى أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لصيانة وترميم دار الأوبرا بالإسكندرية، حيث يعد مسرح سيد درويش أو 'دار أوبرا الإسكندرية'، ثانى أكبر مسرح بعد دار الأوبرا المصرية بالقاهرة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕