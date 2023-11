حكايات أرض العزة.. ليلة فلسطينية فى جيزويت القاهرة

وتستمر الأمسية لمدة ساعتين وتحتوى على مجموعة من الحكايات والأغانى التى كتبت من أجل فلسطين، وذلك تحت إشراف ورؤية وإخراج مي عبد السلام. قالت مي عبد السلام، مؤسس فرقة "مساحة": إن فن الحكي قادر على توصيل الرسائل مثله كبقية الفنون، فحين يقف "الحكواتي" على المسرح يستطيع أن يتفاعل مع الجمهور وأن يرسم له المشهد الذي يحكي عنه، وهنا اليوم رسالتنا هي الصمود الذي يميز أهل فلسطين، هو ما نراه منهم عبر السنوات وقد أثر فينا في مناح عديدة.

وأضافت مى عبد السلام، أن الليلة بها ثمان حكايات تتنوع فيها الأصوات بين النساء والرجال، منها قصص حقيقية حدثت بالفعل ومنها مستوحى من الواقع المعاش. "مساحة" هي فرقة مستقلة بدأت في فبراير 2022، تهتم بفن الحكي بداية من تكوين الفكرة وحتى صياغتها بصورتها الدرامية وعرضها للجمهور.

