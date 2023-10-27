حقيقة دعم الإعلام الغربي لإسرائيل.. من يمتلك ويدير الإعلام الغربي ؟

يعد أحداث قطاع غزة الأخيرة، وضح لنا ومما لا شك فيه أن الإعلام الغربي يدعم الكيان الصهيوني، ويتبنى روايته، ويضلل الرأي العام ليجعل الناس تتعاطف مع المجرم (إسرائيل) وتترك الضحية (فلسطين). ولكن لماذا، وماذا سيستفيد الإعلام الغربي من دعمه للكيان الصهيوني؟تبني رواية إسرائيل بشكل غير نقدي: غالبًا ما تتبنى وسائل الإعلام الغربية الرواية الإسرائيلية للأحداث، دون تقديم سياق كافٍ أو طرح أسئلة صعبة.

تقليل من شأن الخسائر الفلسطينية: غالبًا ما تقلل وسائل الإعلام الغربية من شأن الخسائر الفلسطينية، مقارنة بالخسائر الإسرائيلية. على سبيل المثال، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن إسرائيل قتلت"عشرات الفلسطينيين"، دون ذكر أن العدد الحقيقي كان مئات أو حتى آلاف.

تسليط الضوء على ضحايا إسرائيل: غالبًا ما تسلط وسائل الإعلام الغربية الضوء على ضحايا إسرائيل، دون تقديم تغطية مماثلة لضحايا الفلسطينيين. على سبيل المثال، بثت العديد من وسائل الإعلام لقطات لإسرائيليين مصابين أو قتلى، دون بث لقطات مماثلة للفلسطينيين.رئيس التحرير الحالي لقناة سي إن إن هو سير مارك توماس، والذي يعرف بانحيازه الكبير للكيان الصهيوني بسبب مصالح تجمعه مع الكيان. headtopics.com

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