حقيقة الجانب المظلم من القمر ولماذا نرى وجها واحدا فقط؟

المظلم ولماذا لا نرى وجهى القمر، هذا الأمر له تفسير علمى بسيط، حيث يدور القمر بنفس معدل دورانه حول الأرض، ولهذا السبب نرى فقط الجانب نفسه.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من هنا يأتي لقب "الجانب المظلم من القمر"، وهو فى الواقع غير حقيقى، لأن الجانب البعيد للقمر يتلقى نفس القدر من ضوء الشمس مثل الجانب القريب الذي نراه من الأرض.

ومع ذلك، إذا كنت على الأرض، فلن ترى سوى الجانب القريب من القمر، ولعل الطريقة الوحيدة لرؤية الجانب البعيد هى الوصول فى إحدى مهام Artemis المقبلة لناسا، والتى ستشهد في المرحلة التالية طاقمًا يدور حول القمر ويرون الجانب البعيد من القمر بأنفسهم.

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