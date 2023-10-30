حقيقة تقدم جيش الاحتلال داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة

وصرح سلامة معروف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي قائلا: «خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك».

وتابع معروف: «استهدفت هذه الآليات سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وأحدثت تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع». وقال سلامة معروف: «لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، كما أن حركة المواطنين عادت لطبيعتها عليه».

واختتم: «ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع».كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة قبل افتتاحها.. فيديو headtopics.com

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