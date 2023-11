حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: هجمات الاحتلال على جباليا «جرائم حرب»

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هجمات دولة الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا قد ترقى إلى جرائم حرب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة"القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة رويترز.بكلمات مؤثرة.. سيمون تودع جواهر الكويتية

