حفل افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد اليوم

حفل افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد يقام فى السابعة والربع مساء اليوم، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى و الزمالك والتى أقيمت مساء أمس والذى شهد انطلاق منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح مفاجآت مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، وأبرزها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين. كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى فى مدينة العلمين أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

وفاز الزمالك على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 فى بداية مشوار كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، كما فاز الأهلى على نظيره جامعة سيدني الإسترالى بنتيجة 49-15، ويلتقى الأهلى مع برشلونة غدا الأحد فى ثان مواجهاته بعدما واجه سيدنى الاسترالى فى بداية مشواره، على أن يلتقى الزمالك مع فيزبريم المجرى .

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