حفلة المنصورية| فيديوهات تصدرت السوشيال ميديا لطلاب مدرسة دولية.. ماذا حدث؟

تفحص أجهزة الأمن في الجيزة، فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما عرف بـ"حفلة المنصورية" إذ حدث إطلاق نار كثيف من قبل مجموعة من الأشخاص على منظمي ومرتادي الحفل، بطريق المنصورية بدائرة مركز كرداسة

وحسب فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حفل الهالوين نظمه فتيات وصبية دون الـ16 عامًا وتبين أنهم طلاب إحدى المدارس الدولية، وروى عدد من الطلاب أن فتيات لدى مغادرتهن الحفل تعرضن للتحرش وإطلاق النيران من قبل مجموعة من الأشخاص ما أثار رعبهن عقب الاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية.

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حفلة المنصورية.. فيديوهات لطلاب مدرسة دولية تتصدر السوشيال ميدياحفلة المنصورية فيديوهات لطلاب مدرسة دولية تتصدر السوشيال ميديا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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بعد تصدرها مواقع السوشيال ميديا.. أمن الجيزة يفحص فيديوهات 'حفل المنصورية'تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي قدم وساق تحريات أمنية مكثفة من خلال عمليات الفحص والاستماع للشهود، لسرعة كشف حقيقة فيديوهات حفل المنصورية، وذلك عقب تصدر وسم حفل المنصورية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مصحوبا بمنشورات وفيديديوهات إطلاق نار من قبل مجهولين وادعاءت اعتداء بالضرب والتحرش... اقرأ أكثر ⮕

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أحداث حفلة المنصورية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعيتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك منشورات واستغاثات من أهالي بسبب أحداث عنف حدثت منذ ساعات في حفل بمنطقة المنصورية شارك فيه عدد كبير من طلاب إحدى المدارس الخاصة. اقرأ أكثر ⮕