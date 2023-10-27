حفلة المنصورية.. الداخلية تضبط 6 متهمين وإجراء قانوني ضد المنظمين ومالك الفيلا

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان منذ قليل، أنها اتخذت الإجراءات الإجراءات القانونية ضد منظمي الحفل، وكذلك مالك الفيلا التي أقيمت بها، مؤكدة عدم تلقيها أي بلاغات عن وقائع سرقة أو تحرش أو قتل. وأوضحت الداخلية أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى"تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الإدعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وأضافت أن كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات. headtopics.com

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل.

وأضاف الأهالي أنهم سبق وطلبوا من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا. وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين. headtopics.com

وأكدت التحريات عدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

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