حفلة المنصورية.. شهادات حول حوادث اعتداء وسرقة وتحرش بالطلاب والأمن لم يتلق بلاغات

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلةتناثرت الروايات حول واقعة اعتداء وسرقة وتحرش بطلاب وطالبات في حفلة أقيمت بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، فيما لم تتلق الأجهزة الأمنية أي بلاغات عن الواقعة حتى الآن، وتكثف جهودها لكشف حقيقة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت"الشروق" مع إحدى الشاهدات على الواقعة، التي أكدت أن الطلاب والطالبات الذين كانوا بالحلفة من مدارس مختلفة وتجاوز عددهم 2000 طالب من المرحلتين الثانوية والإعدادية. وأضافت الشاهدة أن الطلاب لا يتجاوز أعمارهم 18 عاما، وهم معتادون على إقامة الحفلات بالتواصل مع إحدى الشركات المنظمة، حيث أقيمت حفلات سابقة لهم بمنطقة الحزام الأخضر والساحل منذ 15 يوما.وتابعت الشاهدة أن الاعتداء على الطلاب حدث بعد انتهاء الحفل، حيث اعتدى عدد من الأشخاص في المنطقة التي أقيمت بها الحفل على الطلاب من البنين والبنات، بالإضافة إلى السرقة، والتحرش بعدد من الفتيات.

ولم تتلق الأجهزة الأمنية أى بلاغات بالواقعة سواء سرقة أو تحرش أو ما أثير عن مقتل أحد الأشخاص، وتكثف الجهود لسرعة كشف حقيقة الواقعة.

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