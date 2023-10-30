حفظ حقوق الدولة والشعب.. الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود حماية الأراضى الزراعية (إنفوجراف)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

الرئيس يوجه بمتابعة حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة الدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجمال زكي، محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة المستمرة لجهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة و اقرأ أكثر ⮕

السيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اقرأ أكثر ⮕

السيسي يوجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروعات الاستراتيجية العملاقةوجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة، في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة اقرأ أكثر ⮕