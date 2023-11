حظك اليوم.. توقعات برج الدلو الخميس 2 نوفمبر 2023

طفل مغرور وذكي وثقه ف النفس عاليه حبيب متفتح حبيبة غيورة جدا أقل الأبراج أنانية وحب الذات.. ويعمل على مساعدة الغير ودعمهم نظرته إيجابية وشخص حيوي يعشق التحليل وقراءة الشخصيات من أول لقاء، شخص خيالي غير واقعي ودي نعمة ليه لأنه لازم يهرب من الواقع،والحقيقة بتصدمه،رومانسي من الطراز الأول، متقلب المزاج، بسبب سرعة تأثره بكلام الناس وأفعالهم.

برج الدلو هو البرج الحادي عشر من الأبراج الاثني عشر التي تقع ضمن دائرة البروج، إنّ اللون الخاصّ به هو الأزرق الفاتح، والفضي.

