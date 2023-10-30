حصد 8 ميداليات| بعد تحقيق الإنجازات.. موعد عودة بعثة منتخب مصر للكاراتيه

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون في استقبالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة، وذلك بعد الإنجازات التاريخية التي تم تحقيقها.

فقد احتل المنتخب المصري للكبار المركز الثاني في جدول الترتيب العام ببطولة العالم، حيث حصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “منتخب مصر كوميتيه جماعي رجال، والبطل المصري طه طارق“.

حيث توج بالميداليات الذهبية كلًا من: “عبد العزيز عاصم، سلمى علاء، أحمد وحيد“، وحققت اللاعبة نادين يوسف الميدالية الفضية. وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “حازم محمد، مصطفى أبو الفتوح، عادل شباب، مروة أحمد، وروان خليل“. headtopics.com

وقد وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري بعد النتائج التاريخية والميداليات التي تم حصدها في منافسات البطولة، مؤكدًا على أن جميع اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وقاموا برفع علم مصر عاليًا.

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