حصاد أنشيلوتى ضد برشلونة فى الكلاسيكو بمسيرته التدريبية

المقرر إقامته فى الرابعة والربع من عصر السبت، على ملعب "مونتجويك"، معقل الفريق الكتالوني، فى قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وتحمل موقعة السبت رقم 20 فى مشوار أنشيلوتى التدريبى أمام برشلونة فى جميع البطولات، حيث خاض المدرب الإيطالى 19 مباراة سابقة ضد الفريق الكتالونى. وسبق وأن خاض أنشيلوتى 19 مباراة أمام برشلونة مع مختلف الأندية التى تولى تدريبها فى مسيرته التدريبية، حيث حقق خلالها 7 انتصارات.

وحقق المدرب الإيطالى أمام البارسا 3 تعادلات وتلقى 9 هزائم، وسجل فريقه 29 هدفا واستقبلت شباكه 30 هدفا حتى الآن مع أندية ميلان وباريس سان جيرمان وريال مدريد فى مواجهات برشلونة السابقة. وقاد أنشيلوتى، ريال مدريد فى المواجهة الأخيرة أمام برشلونة لتحقيق فوز تاريخى بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني في قمة مثيرة بإياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا للموسم الماضى 2022-2023. headtopics.com

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب نفس الرصيد، ثم برشلونة، فى المركز الثالث برصيد 24 نقطةالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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