حصاد وزارة التعليم العالي في مجال التحول الرقمي في 2023

حصاد وزارة التعليم العالي في مجال التحول الرقمي فى 2023.. ميكنة المستشفيات الجامعية بـ 5 مليارات جنيه.. تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية وعقد 3 ملايين اختبار في 117 كلية.





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