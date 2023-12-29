حصاد الثقافة فى 2023.. افتتاح 18 منشأة بتكلفة 262 مليون جنيه وتنظيم 25 ألف فعالية.. تنفيذ 5 آلاف نشاط بـ‏‏"حياة كريمة".. تزويد مكتبات المدارس والجامعات بـ70 ألف كتاب.





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