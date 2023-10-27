حسن الزيات حفيد طه حسين: العائلة كانت أولويته واللغة عشقه الدائم

قال المهندس حسن الزيات، حفيد عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، إن أسرة طه حسين مكونة من ابنته الكبيرة (والدته) «أمينة» والأصغر «مؤنس»، وكان أبًا حنونا، ومن حكايات جدته ومذكراتها نعرف كيف كانت علاقته بأبنائه، وكيف كان يتناقش مع أمينة فى الأدب، وأن عائلته كانت أول شىء فى حياته وأهم ما يملكوأضاف المهندس حسن الزيات خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن اللغة العربية بالطبع كانت الشىء الأهم بالنسبة له بعد العائلة، وكان حبه الكبير للعلم، وهو ما شعرنا به خلال حديثنا معه، كما...

عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصردرس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف.

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حفيد عميد الأدب العربى: طه حسين هدد باريس وانتصر فى تونسقال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربى طه حسين، إن جده كانت له مواقف مع فرنسا عندما كان وزيرا للمعارف اقرأ أكثر ⮕

حفيد طه حسين: 'اكتشفت أن جدى أربعة أشخاص في شخص واحد'قال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربى طه حسين، إن أهم القيم التى تلمسها من شخصية جده هو التنوع والثراء والعطاء المتعدد. اقرأ أكثر ⮕

خالد منتصر يشيد بملف «الوطن» عن طه حسين: أيقونة الفكر النقدي في المنطقة العربيةأشاد الكاتب الصحفي خالد منتصر بتخصيص جريدة الوطن ملفا كاملا عن عميد الأدب العربي طه حسين. اقرأ أكثر ⮕

بعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةمثلما ترك عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، الذى نحتفل اليوم بمرور نصف قرن على رحيله، علامة بارزة. اقرأ أكثر ⮕

معارك طه حسين الثقافية.. كتاب الشعر الجاهلى واشتباكاته مع توفيق الحكيمخاض طه حسين الكثير من المعارك على مدار سنوات حياته وقد بدأ معاركه تلك مبكرا ولعل من أبرزها ما حدث مع عميد الأدب العربى، وكتابه 'في الشعر الجاهلي' اقرأ أكثر ⮕

التعاون الإسلامي والمفوض الأوروبي لدى السعودية يبحثان اعتداءات إسرائيل على غزةبادل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، مع السفير فوق العادة والمفوض للاتحاد الأوروبي اقرأ أكثر ⮕