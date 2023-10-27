حسن بدأ رحلته إلى «العالمية» باحتراف «الدوبلاج».. «بيقلد أي صوت»

احترف الدوبلاج وتقليد النجوم وعمره 5 سنوات فقط، بمساعدة أسرته، التي وجدت فيه حب التعلم والتقليد، فبدئوا مساعدته على التلاعب بصوته، ومنها، تربى حسن النعمي، على تقليد الأصوات واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة والتطوير من موهبته، من خلال تقليد العديد من النجوم في مصر والعالم.

يشعر «حسن» بامتنان كبير إلى نجوم الفن المصري، يقول: «كان نجوم الفن المصري الطريق اللي قدرت من خلاله أحقق نجاح كبير، وقدرت أقلدهم كلهم من خلال الدوبلاج، وبعض نجوم السعودية، وبتمنى في يوم من الأيام يكون لي برنامج دوبلاج كبير بيتابعوا العالم كله».كشفت دراسة جديدة، أن الكثير من الدهون الموجودة في الزبدة واللحوم الحمراء والبيض، من الممكن أن تقلل خطر الإصابة بالخرف.

أوضحت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن شراء المنتتج المحلي له عديد من الفوائد على الاقتصاد المصريلاحظ عدد كبير من مستخدمي فيسبوك أن المنشورات تظهر متأخرة، ويرجع ذلك إلى بدأ العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الوقت 60 دقيقة. headtopics.com

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