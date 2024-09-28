حسام عاشور: مسيرة محفوفة بالتحديات وهدف جديد في عالم التدريب

شيكابالا فاق بعد ما أنا اعتزلت وكان نفسي ألعب في نهائي القرنلا أعلم سبب ابتعادي عن المنتخب وقلت لهم أنا مش هندي

من داخل القلعة الحمراء بدأ مسيرة محفوفة بالتحديات مع عالم الساحرة المستديرة ونجح في سن مبكرة، في جذب اهتمام واحد من أفضل المدربين في تاريخ، ليقرر تصعيده إلى الفريق الأول في سن 19 سنة ويشارك مع الفريق ليثبت أقدامه سريعاً في التشكيل الأساسي، ويصبح بمرور الوقت اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في مصر، وثالث أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والنجم السابق داني ألفيش، حسام عاشور مسمار وسط النادي الأهلي وصاحب الـ 39 بطولة، فتح قلبه لليوم السابع للحديث عن كثير من...

ـ الجماهير كانت ترى جيلكم هو الأفضل في تاريخ الأهلي.. والجيل الحالي حقق إنجازات كبيرة أي الجيلين أفضل من وجهة نظرك؟ كأرقام جيلنا كان الأفضل بالتأكيد، وانظر إلى عدد البطولات التي حققناها، الجيل الحالي محترم وحقق إنجازات ولعبت مع الجيلين، ولكن الجيل السابق كان مميزاً في كل شيء، وأتمنى التوفيق للجيل الحالي في البطولات المقبلة، هم أيضاً حققوا إنجازات ولديهم الفرصة في تخطي جيلنا، ولو كانت السوشيال ميديا موجودة في وقت جيلنا كنا سنتعامل معها بشكل أفضل.بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حسام عاشور نادي الأهلي كرة القدم التدريب مهنة جديدة

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