حسام حسن: الزمالك نجح في تقديم انتخابات جيدة والجمعية العمومية قدمت درسًا كبيرًا

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج"اللعيب"على قناة" أم بي سي مصر":"تقييم المدير الفني بالقطعة وليس بالمباراة الواحدة".وأضاف:"نادي إنبي أقل مبارياته الفنية هي مباراة نادي الزمالك اليوم".الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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رئيس إنبي يُكرم حسين لبيب ويهديه درع 'البترولي'حرص أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي على تقديم التهنئة لحسين لبيب بمناسبة ثقة الجمعية العمومية بنادي الزمالك واختياره رئيسا للنادي الأبيض. اقرأ أكثر ⮕

هشام نصر والعتال بالأحضان فى أول ظهور بعد انتخابات الزمالك.. صورحرص هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مقابلة منافسه فى السباق الانتخابى هاني العتال فى انتخابات نادي الزمالك السابقة. اقرأ أكثر ⮕

محمد فضل: تامر مصطفى لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين لتحقيق الفوزقال محمد فضل نجم الأهلي السابق أن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين و نجح في تحقيق الفوز. اقرأ أكثر ⮕

الصحة في غزة: لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماتهالصحة في غزة لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماته | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة في غزة: لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماتهالصحة في غزة لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماته | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة في غزة: لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماتهالصحة في غزة لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماته | مصراوى اقرأ أكثر ⮕