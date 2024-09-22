حزن وصدمة على الوسط الفني بعد وفاة نجل الفنان إسماعيل الليثي

نوران خيريسيطرت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان وفاة نجل الفنان إسماعيل الليثي والبالغ من العمر 9 سنوات مساء أمس إثر سقوط ه من الدور الـ 10 في المنيرة الغربية بمطقة إمبابة، في حادثة مأساوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث، ولاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

ونظرًا لوزن الطفل وبسبب فرط الحركة اختل توازنه مما أدى إلى سقوطه ومصرعه، فور وصوله إلى المستشفى بلحظات.

اسماعيل الليثي وفات طفل مصرعه سقوط المنيرة الغربية

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