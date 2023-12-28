حزمة من القوانين الهامة في مجالات متعددة في عام 2023

خلال عام 2023 حزمة من القوانين الهامة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بلغت ما يقرب من 183 قانون، منها 122 قانونا ماليا خاصا بالحسابات الختامية للموازنة والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 26 قانونا خاصا بالتنقيب عن البترول والغاز





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