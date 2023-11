حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض - جو جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان. وقال"حزب الله" في بيان له:"عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهداف طائرة مسيّرة مسلحة للعدو الاسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

وأعلن"حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء ، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎.، حيث قال في بيان:"عند الساعة 16:25 من عصر يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نوفمبر 2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎."‎- عند الساعة 14:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 1 نوفمبر 2023 ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.

-عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

فيما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات ميس الجبل، بليدا وعيترون وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين"حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرضأعلن حزب الله اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه مسيرة حربيةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة حربية إسرائيلية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: القاهر الإخبارية: حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيليةذكرت قناة القاهة الإخبارية أن حـزب الله اللبناني أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المناطق الحدودية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: جيش الاحتلال يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانيةحزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: حزب الله اللبناني: سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد اكتشافها على الحدودحزب الله يقصف قوة إسرائيلية على حدود لبنان

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕