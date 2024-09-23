حزب الله ينفي مقتل القيادي علي كركي ويؤكد نقله إلى مكان آمن علماء يحذرون من عدوى قاتلة قد تسبب جائحة جديدةنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 11:08 ص

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن هناك دراسة لفريق من جامعة ماناتوبا الأمريكية أجريت على 5500 طفل رضيع لمعرفة تأثير حليب الأم الطبيعي على صحتهم.

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